Omofobia | Letta | ' per Pd approvare in questa legislatura Ddl Zan priorità fondamentale'

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag (Adnkronos) - "Insisto su un punto, una presa di impegno politico, confermare che per il nostro partitoil Ddl Zan inrimane una". Lo ha detto Enriconel suo intervento alla Agorà sul Ddl a Padova.

Lo ha detto Enrico Letta a Padova parlando del Ddl Zan. "Non ci sono panda da tutelare ma ci sono cittadini e cittadine cui devono essere garanti i diritti e lo Stato deve rimuovere gli ostacoli, perchè è una questione ..."