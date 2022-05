Neonato abbandonato in una cesta a Catania (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Quando è stato ritrovato all’interno di una cesta con il cordone ombelicale ancora attaccato, il Neonato piangeva disperatamente. Il piccolo è stato individuato dietro un muretto diroccato in via Rametta a Catania dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una passante. Il Neonato è stato immediatamente accudito dai militari che lo hanno sistemato all’interno dell’auto di servizio, avvolgendolo in una coperta pulita, fornita da una residente della zona, sino all’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato con ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. I medici, all’esito della prima visita, hanno riscontrato le buone condizioni di salute prima di ricoverarlo presso il reparto di Neonatologia, dove rimarrà in osservazione. Allo stato sono in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Quando è stato ritrovato all’interno di unacon il cordone ombelicale ancora attaccato, ilpiangeva disperatamente. Il piccolo è stato individuato dietro un muretto diroccato in via Rametta adai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una passante. Ilè stato immediatamente accudito dai militari che lo hanno sistemato all’interno dell’auto di servizio, avvolgendolo in una coperta pulita, fornita da una residente della zona, sino all’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato con ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di. I medici, all’esito della prima visita, hanno riscontrato le buone condizioni di salute prima di ricoverarlo presso il reparto dilogia, dove rimarrà in osservazione. Allo stato sono in ...

