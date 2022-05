Monza sogna la Serie A, maxi-schermo per il match con il Pisa (Di sabato 28 maggio 2022) Grande attesa in casa Monza per la sfida con il Pisa, che può valere la Serie A. Nella giornata di domani, domenica 29 maggio, per l’occasione sarà allestito un maxi-schermo per consentire di vivere anche nella cittadina brianzola i 90 minuti di adrenalina che valgono la promozione nella massima Serie. La finalissima Pisa-Monza, è in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 28 maggio 2022) Grande attesa in casaper la sfida con il, che può valere laA. Nella giornata di domani, domenica 29 maggio, per l’occasione sarà allestito unper consentire di vivere anche nella cittadina brianzola i 90 minuti di adrenalina che valgono la promozione nella massima. La finalissima, è in L'articolo

Advertising

Birobiro72 : RT @CalcioFinanza: #Monza sogna la Serie A, maxi-schermo in città per il match con il #Pisa - CalcioFinanza : #Monza sogna la Serie A, maxi-schermo in città per il match con il #Pisa - infoitsport : Il Monza sogna, Berra tiene viva la speranza: la terza promossa in Serie A si decide a Pisa - lamortevito : La finale d’andata dei playoff di B tra Monza e Pisa si è chiusa con la vittoria per 2-1 dei brianzoli grazie ai go… - infoitsport : Serie B, Monza-Brescia: Stroppa punta la finale, Corini sogna l'impresa -