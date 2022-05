Lecce, c’è Destro per l’attacco: i giallorossi studiano il colpo (Di sabato 28 maggio 2022) Mattia Destro possibile rinforzo per l’attacco del Lecce. i giallorossi studiano il colpo dopo l’addio al Genoa Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce è in cerca di rinforzi dopo la centrata promozione in Serie A. I giallorossi vogliono aggiungere uomini d’esperienza alla rosa e l’ultima idea porta a Mattia Destro. Il giocatore è in cerca di una nuova squadra dopo aver rescisso ufficialmente il suo contratto con il Genoa. Ingaggio da 600mila euro. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Mattiapossibile rinforzo perdel. iildopo l’addio al Genoa Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ilè in cerca di rinforzi dopo la centrata promozione in Serie A. Ivogliono aggiungere uomini d’esperienza alla rosa e l’ultima idea porta a Mattia. Il giocatore è in cerca di una nuova squadra dopo aver rescisso ufficialmente il suo contratto con il Genoa. Ingaggio da 600mila euro. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

