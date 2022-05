Juve, spunta Arnautovic come vice Vlahovic (Di sabato 28 maggio 2022) La Juve è alla ricerca di un vice Vlahovic visto le imminenti partenze di Morata e Kean: il profilo sondato dai bianconeri è Arnautovic La Juve è alla ricerca di un vice Vlahovic per la prossima stagione visto anche le imminenti partenze di Morata e Kean. Il profilo sondato dai bianconeri è Arnautovic del Bologna. Dopo l’ottima stagione con i felsinei, secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbbero già avviato i primi contatti. Attenzione anche all’Inter che pensa all’austriaco come clamoroso ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Laè alla ricerca di unvisto le imminenti partenze di Morata e Kean: il profilo sondato dai bianconeri èLaè alla ricerca di unper la prossima stagione visto anche le imminenti partenze di Morata e Kean. Il profilo sondato dai bianconeri èdel Bologna. Dopo l’ottima stagione con i felsinei, secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbbero già avviato i primi contatti. Attenzione anche all’Inter che pensa all’austriacoclamoroso ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

