Italia-Inghilterra, Florenzi: “Tornare a Wembley sarà emozionante” (Di sabato 28 maggio 2022) Firenze – ”Tornare a Wembley sarà un’emozione speciale, ci torniamo da campioni d’Europa anche con la delusione di essere fuori dal Mondiale. Però quella vittoria a luglio resta indelebile”. Lo ha detto Alessandro Florenzi dal raduno di Coverciano dove con i compagni sta preparando la finale dell’1 giugno a Londra contro l’Argentina detentrice della Coppa America. Il difensore ha appena chiuso la stagione con lo scudetto conquistato con il Milan. ”Ci sono molte analogie fra il percorso fatto dall’Italia all’Europeo e quello fatto dal Milan, entrambi partiti senza i pronostici e con un mix di gioventù ed esperienza risultato vincente – ha dichiarato Florenzi – ma io mi sentivo che ce l’avremmo fatta e alla fine sono stato contento di aver avuto ragione”. Ha poi dichiarato: ”Chiellini è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022) Firenze – ”un’emozione speciale, ci torniamo da campioni d’Europa anche con la delusione di essere fuori dal Mondiale. Però quella vittoria a luglio resta indelebile”. Lo ha detto Alessandrodal raduno di Coverciano dove con i compagni sta preparando la finale dell’1 giugno a Londra contro l’Argentina detentrice della Coppa America. Il difensore ha appena chiuso la stagione con lo scudetto conquistato con il Milan. ”Ci sono molte analogie fra il percorso fatto dall’all’Europeo e quello fatto dal Milan, entrambi partiti senza i pronostici e con un mix di gioventù ed esperienza risultato vincente – ha dichiarato– ma io mi sentivo che ce l’avremmo fatta e alla fine sono stato contento di aver avuto ragione”. Ha poi dichiarato: ”Chiellini è ...

