Isola dei Famosi 2022 | chi è finito in nomination ieri sera?

La ventesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 ha visto l'eliminazione di Fabrizia Santarelli, sconfitta al televoto flash da Gennaro Auletto, il ritorno in grande stile di Mercedesz Henger sull'Isola principale e ben cinque naufraghi al televoto di lunedì prossimo. Prima di conoscere i nomi di chi è finito in nomination ieri sera, vi confermiamo che anche stavolta i risultati dei sondaggi online si sono dimostrati veritieri: al televoto settimanale tra Roger Balduino e Marialaura De Vitis ad avere la peggio è stato il modello brasiliano (49% contro il 51% della vincitrice de La Pupa e il Secchione Show). Almeno fino a lunedì Roger abiterà Playa Sgamadissima da solo. Di seguito le nomination della ventesima puntata ...

Isola dei Famosi 2022, chi è uscito ieri sera? Ecco il nome dell'eliminato