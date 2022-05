Il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros: ora Rublev, poi possibile Medvedev (Di sabato 28 maggio 2022) Obiettivo minimo raggiunto per Jannik Sinner al Roland Garros 2022. Il ragazzo di Sesto Pusteria si prende anche lo scalpo di Mackenzie McDonald nonostante un problemino al ginocchio sinistro e pareggia il risultato del 2021, approdando agli ottavi di finale. Adesso iniziano gli scontri ad alta quota, con Andrey Rublev come prossimo avversario. Il tennista russo ci ha messo poco più di tre ore per piegare la resistenza del cileno Cristian Garin, numero 37 della classifica ATP, e proprio come Sinner vuole replicare il suo miglior risultato in carriera nel secondo Slam annuale, i quarti di finale raggiunti nel 2020. Sarà il loro primo scontro in un big four, e ad ora i precedenti sono appannaggio dell’azzurro: dopo aver alzato bandiera bianca a Vienna 2020 dopo soli tre giochi, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Obiettivo minimo raggiunto peral2022. Il ragazzo di Sesto Pusteria si prende anche lo scalpo di Mackenzie McDonald nonostante un problemino al ginocchio sinistro e pareggia il risultato del 2021, approdando agli ottavi di finale. Adesso iniziano gli scontri ad alta quota, con Andreycome prossimo avversario. Il tennista russo ci ha messo poco più di tre ore per piegare la resistenza del cileno Cristian Garin, numero 37 della classifica ATP, e proprio comevuole replicare il suo miglior risultato in carriera nel secondo Slam annuale, i quarti di finale raggiunti nel 2020. Sarà il loro primo scontro in un big four, e ad ora i precedenti sono appannaggio dell’azzurro: dopo aver alzato bandiera bianca a Vienna 2020 dopo soli tre giochi, ...

