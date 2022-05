F1 oggi, GP Monaco 2022: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 28 maggio 2022) oggi, sabato 28 maggio, andranno in scena le prove libere 3 e alle qualifiche del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino del Principato, piloti e team lavoreranno alacremente per massimizzare la prestazione e ottenere la miglior posizione possibile in griglia di partenza. Le difficoltà nei sorpassi su una pista così stretta sono evidenti e per questo partire dalla pole-position rappresenta una buona fetta di quello che sarà la gara. La Ferrari vorrà monopolizzare la prima fila. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno messo in mostra un ottimo rendimento nel corso delle prove libere della prima giornata. Tuttavia, stando alla testimonianza dei piloti, ci sono dei margini per migliorare la messa a punto. Decisiva sarà la capacità di lettura della situazione per il problema ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022), sabato 28 maggio, andranno in scena le prove libere 3 e alledel GP di Montecarlo, settimo round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino del Principato, piloti e team lavoreranno alacremente per massimizzare la prestazione e ottenere la miglior posizione possibile in griglia di partenza. Le difficoltà nei sorpassi su una pista così stretta sono evidenti e per questo partire dalla pole-position rappresenta una buona fetta di quello che sarà la gara. La Ferrari vorrà monopolizzare la prima fila. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno messo in mostra un ottimo rendimento nel corso delle prove libere della prima giornata. Tuttavia, stando alla testimonianza dei piloti, ci sono dei margini per migliorare la messa a punto. Decisiva sarà la capacità di lettura della situazione per il problema ...

Advertising

Franck8819 : Una Ferrea molto competitiva oggi a Monaco con un Sainz attaccato a Leclerc. In casa Redbull manca un po' di veloc… - DBDeiman : @abczwy36 Vero che l'esperienza di tutti gli anni in cui si è disputato il GP aiuta, ma ad oggi è inaccettabile che… - MaricaGusmitta : #F1 #LewisHamilton rischia la squalifica a #Monaco per un piercing al naso Al campione era stato concesso un peri… - Nando05587196 : @PeppinoYes Sembra che @Charles_Leclerc è bello carico. Subito il più veloce nelle #FP1 di oggi!! Gioca in casa Ca… - alexsiaadv : RT @mult1formula: ???? #MonacoGP VS LECLERC: QUANDO CASA È IL TUO PEGGIOR NEMICO Non sono stati tanti i piloti monegaschi e, ad oggi, Charle… -