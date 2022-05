F1, gara 29 maggio: orario, programma GP Monaco 2022, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 28 maggio 2022) Domani sarà il grande giorno del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nell’iconico scenario del Principato più famoso del mondo, ci attende una gara di capitale importanza per l’intera stagione. In attesa che si svolgano le tiratissime qualifiche, è già tempo di pensare a quel che vivremo domani. Alle ore 15.00 si spegneranno i semafori e il gruppo si lancerà verso curva 1, la celebre “Sainte Devote”. Come spesso accade, chi imbocca la prima curva in testa poi vi rimane fino al termine, dato che sulla pista monegasca i sorpassi sono pressoché impossibili ma gli errori sono sempre dietro l’angolo e, com’è ben noto, i guard-rail ed i muretti non perdonano. Sarà una nuova sfida tra Ferrari e Red Bull? Tutto sempre portare verso l’ennesimo capitolo di questa sfida infinita, con Charles Leclerc mai a ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Domani sarà il grande giorno del Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Nell’iconico scenario del Principato più famoso del mondo, ci attende unadi capitale importanza per l’intera stagione. In attesa che si svolgano le tiratissime qualifiche, è già tempo di pensare a quel che vivremo domani. Alle ore 15.00 si spegneranno i semafori e il gruppo si lancerà verso curva 1, la celebre “Sainte Devote”. Come spesso accade, chi imbocca la prima curva in testa poi vi rimane fino al termine, dato che sulla pista monegasca i sorpassi sono pressoché impossibili ma gli errori sono sempre dietro l’angolo e, com’è ben noto, i guard-rail ed i muretti non perdonano. Sarà una nuova sfida tra Ferrari e Red Bull? Tutto sempre portare verso l’ennesimo capitolo di questa sfida infinita, con Charles Leclerc mai a ...

