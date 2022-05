F1, Carlos Sainz convocato dai commissari per impeding su Stroll: cos’è successo e cosa rischia lo spagnolo (Di sabato 28 maggio 2022) La tensione in quel di Montecarlo, per il Gran Premio di Monaco 2022, continua a salire: si è da poco conclusa la terza sessione di prove libere, caratterizzati da una vera e propria battaglia nella parte finale, negli ultimi tentativi, con protagonisti i piloti della Ferrari e della Red Bull. I quattro piloti hanno spinto per tutta l’ultima parte delle FP3, quasi fosse già il momento delle qualifiche, in lotta per la pole position (più che mai determinante ai fini della gara); eppure erano soltanto prove libere, ma la tensione è ad altissimi livelli. A chiudere davanti a tutti è stato Sergio Perez, con il suo personale chiuso in 1:12.476, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc (distante appena 41 millesimi) e Carlos Sainz (+0.370 dal messicano, leader della terza sessione di prove libere a Montecarlo). F1, Leclerc a caccia a Montecarlo della ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) La tensione in quel di Montecarlo, per il Gran Premio di Monaco 2022, continua a salire: si è da poco conclusa la terza sessione di prove libere, caratterizzati da una vera e propria battaglia nella parte finale, negli ultimi tentativi, con protagonisti i piloti della Ferrari e della Red Bull. I quattro piloti hanno spinto per tutta l’ultima parte delle FP3, quasi fosse già il momento delle qualifiche, in lotta per la pole position (più che mai determinante ai fini della gara); eppure erano soltanto prove libere, ma la tensione è ad altissimi livelli. A chiudere davanti a tutti è stato Sergio Perez, con il suo personale chiuso in 1:12.476, seguito dalle due Ferrari di Charles Leclerc (distante appena 41 millesimi) e(+0.370 dal messicano, leader della terza sessione di prove libere a Montecarlo). F1, Leclerc a caccia a Montecarlo della ...

