Convocati Monza, le scelte di Stroppa per il Pisa: rosa al completo (Di sabato 28 maggio 2022) Convocati Monza, il tecnico Stroppa ha convocato la rosa al completo per il match di domani contro il Pisa Vigilia del ritorno della finale playoff di Serie B. Il tecnico del Monza Stroppa ha diramato la lista dei Convocati per il match con il Pisa. PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, Rubbi, SommarivaDIFENSORI: Antov, Bettella, Caldirola, Carlos Augusto, Donati, Marrone, Paletta, Pedro Pereira, Pirola, SampirisiCENTOCAMPISTI: Barberis, Brescianini, Colpani, D'Alessandro, Machin, Mazzitelli, Molina, Scozzarella, Siatounis, Valoti, VignatoATTACCANTI: Ciurria, Favilli, Gytkjaer, Mancuso, Mota Carvalho, Ramirez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

