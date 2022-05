Colpo di scena, l'ex colf di Vacchi sbugiardata: "Ecco cosa faceva davvero Gianluca..." (Di sabato 28 maggio 2022) Le accuse della colf a Gianluca Vacchi, hanno scatenato l'ira dei colleghi della donna. Quest'ultima ha denunciato l'imprenditore. Come prove l'ex domestica ha portato alcuni audio compromettenti in cui Vacchi inveiva con i suoi dipendenti arrivando addirittura a tirare in ballo multe per i loro errori. La 44enne ha imputato all'influencer sfruttamento e comportamenti che le avrebbero procurato stress sul posto di lavoro. La donna ha detto di aver lavorato quasi venti ore per Vacchi. Sempre lui avrebbe costretto i suoi collaboratori a partecipare ai balletti di Tik Tok e Instagram. Altrimenti si "scatenava la rabbia e inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada delle riprese". Negli audio di Vacchi si sente lui stesso parlare di multe di cento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Le accuse della, hanno scatenato l'ira dei colleghi della donna. Quest'ultima ha denunciato l'imprenditore. Come prove l'ex domestica ha portato alcuni audio compromettenti in cuiinveiva con i suoi dipendenti arrivando addirittura a tirare in ballo multe per i loro errori. La 44enne ha imputato all'influencer sfruttamento e comportamenti che le avrebbero procurato stress sul posto di lavoro. La donna ha detto di aver lavorato quasi venti ore per. Sempre lui avrebbe costretto i suoi collaboratori a partecipare ai balletti di Tik Tok e Instagram. Altrimenti si "scatenava la rabbia e inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada delle riprese". Negli audio disi sente lui stesso parlare di multe di cento ...

