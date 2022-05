Alessia Marcuzzi (con un nuovo look) torna in tv dopo un anno da Mara Venier (Di sabato 28 maggio 2022) Alessia Marcuzzi è tornata in tv in quella che sarà a tutti gli effetti la sua nuova casa: la Rai. Lo ha fatto su Rai1 ospite di Mara Venier a Domenica In Show, anche se purtroppo non c’è stato nessun annuncio ufficiale. “Da quando avevo 17 anni non avevo mai lasciato la tv, forse il Covid mi ha fatto cambiare la percezione. Mi sono presa un anno di tempo, sono stata fortunata perché me lo sono potuto permettere. Ho scritto, fatto, pregato. La voglia di tornare c’è, quella lucetta rossa della telecamera, ndr quando ce l’hai dentro al sangue, manca”. Ovviamente non sono mancati aneddoti e racconti personali, dato che le due conduttrici sono grandi amiche. “Ad Alessia le avevano offerto un programma molto carino e lei non lo voleva fare, io le ho detto ... Leggi su biccy (Di sabato 28 maggio 2022)ta in tv in quella che sarà a tutti gli effetti la sua nuova casa: la Rai. Lo ha fatto su Rai1 ospite dia Domenica In Show, anche se purtroppo non c’è stato nessun annuncio ufficiale. “Da quando avevo 17 anni non avevo mai lasciato la tv, forse il Covid mi ha fatto cambiare la percezione. Mi sono presa undi tempo, sono stata fortunata perché me lo sono potuto permettere. Ho scritto, fatto, pregato. La voglia dire c’è, quella lucetta rossa della telecamera, ndr quando ce l’hai dentro al sangue, manca”. Ovviamente non sono mancati aneddoti e racconti personali, dato che le due conduttrici sono grandi amiche. “Adle avevano offerto un programma molto carino e lei non lo voleva fare, io le ho detto ...

