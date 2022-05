Vaiolo scimmie, Oms: “E’ l’inizio, aspettiamo aumento casi” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sappiamo che il numero dei casi” di Vaiolo delle scimmie “potrebbe aumentare nei prossimi giorni, siamo veramente all’inizio di questo evento. Il primo caso è stato notificato il 7 maggio, sono dunque solo 3 settimane e sappiamo che avremo più casi nei giorni a venire”. A evidenziarlo è stata Sylvie Briand, direttrice dell’Emergency Preparedness dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante il technical briefing sul focolaio di monkeypox in corso in più Paesi, che si sta tenendo alla 75esima World Health Assembly. Oggi, ha sottolineato l’esperta, stiamo vedendo un alto numero di casi in più Paesi in pochi giorni. “Questo evento è inusuale – ha osservato – perché di solito noi abbiamo o zero casi o casi veramente sporadici ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sappiamo che il numero dei” didelle“potrebbe aumentare nei prossimi giorni, siamo veramente aldi questo evento. Il primo caso è stato notificato il 7 maggio, sono dunque solo 3 settimane e sappiamo che avremo piùnei giorni a venire”. A evidenziarlo è stata Sylvie Briand, direttrice dell’Emergency Preparedness dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante il technical briefing sul focolaio di monkeypox in corso in più Paesi, che si sta tenendo alla 75esima World Health Assembly. Oggi, ha sottolineato l’esperta, stiamo vedendo un alto numero diin più Paesi in pochi giorni. “Questo evento è inusuale – ha osservato – perché di solito noi abbiamo o zeroveramente sporadici ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, ministero: 'Valutare la vaccinazione ai sanitari' #vaiolo #vaiolodellescimmie #monkeypox… - Agenzia_Ansa : 'Superare il concetto di quarantena per il vaiolo delle scimmie, non serve. Deve essere isolato solo chi è malato:… - arwen0506 : RT @attimo_un: Ditemi, se ho capito bene, il cosiddetto vaiolo delle scimmie dovrebbe essere solo uno degli effetti collaterali in seguito… - ScorpioGem7 : @ProfMBassetti Professore, ci illumini: effetti del vaiolo delle scimmie? -