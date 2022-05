Uomini e Donne, malore per Ida Platano: l’intervento del medico (Di venerdì 27 maggio 2022) Nel corso dell’ultimo confronto avuto con l’ex compagno Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha avuto una vera e propria crisi di nervi. Tremava così tanto che quando le hanno dato dell’acqua, se l’è versata addosso, non riuscendo a tenere il bicchiere fermo. A un certo punto, la dama del trono over, furiosa e al limite di un esaurimento nervoso, ha avvertito un malore ed è uscita dallo studio. Ida è rimasta fuori più a lungo di quanto abbiamo visto in televisione, perché nel montaggio hanno tagliato alcuni pezzi di registrazione. Una volta dietro le quinte, la Platano è stata rassicurata da un medico lì presente, che l’ha calmata (impresa difficile anche per Maria De Filippi) e le ha dato un tranquillante perché la situazione stava sfuggendo di mano. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 maggio 2022) Nel corso dell’ultimo confronto avuto con l’ex compagno Riccardo Guarnieri, Idaha avuto una vera e propria crisi di nervi. Tremava così tanto che quando le hanno dato dell’acqua, se l’è versata addosso, non riuscendo a tenere il bicchiere fermo. A un certo punto, la dama del trono over, furiosa e al limite di un esaurimento nervoso, ha avvertito uned è uscita dallo studio. Ida è rimasta fuori più a lungo di quanto abbiamo visto in televisione, perché nel montaggio hanno tagliato alcuni pezzi di registrazione. Una volta dietro le quinte, laè stata rassicurata da unlì presente, che l’ha calmata (impresa difficile anche per Maria De Filippi) e le ha dato un tranquillante perché la situazione stava sfuggendo di mano. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

