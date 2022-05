Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 maggio 2022: la lite tra Ida e Riccardo, le esterne di Veronica con Matteo e Andrea (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’ennesimo battibecco tra Ida e Riccardo, i due ex fidanzati che dopo anni hanno cercato di rimettere insieme i tasselli e riprovarci lontano dalle telecamere, oggi torna in onda, per l’ultimo appuntamento della settimana, Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ma si tornerà sul trono Over o verrà lasciato spazio ai tronisti? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Finita la storia d’amore tra Ida e Riccardo? Protagonisti indiscussi dell’intera settimana sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Prima la decisione della dama di interrompere la frequentazione con Marco, poi la sfilata del cavaliere, quel mazzo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’ennesimo battibecco tra Ida e, i due ex fidanzati che dopo anni hanno cercato di rimettere insieme i tasselli e riprovarci lontano dalle telecamere, oggi torna in onda, per l’ultimo appuntamento della settimana,, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Ma si tornerà sul trono Over o verrà lasciato spazio ai tronisti? View this post on Instagram A post shared by(@) Finita la storia d’amore tra Ida e? Protagonisti indiscussi dell’intera settimana sono stati Ida Platano eGuarnieri. Prima la decisione della dama di interrompere la frequentazione con Marco, poi la sfilata del cavaliere, quel mazzo di ...

