Una neonata ricoverata per emorragia cerebrale è risultata positiva alla cocaina (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ stata trovata positiva alla cocaina una neonata di sei mesi ricoverata da inizio maggio all’ospedale di Padova per emorragia cerebrale. Sul caso sono stati sentiti i genitori perchè tra le ipotesi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ stata trovataunadi sei mesida inizio maggio all’ospedale di Padova per. Sul caso sono stati sentiti i genitori perchè tra le ipotesi...

Advertising

MErsettis : RT @_xyk_09_yjy_wjk: 26-27 maggio 1993 Duecento chili di tritolo esplodevano da un mezzo parcheggiato in via dei Georgofili a Firenze Ne… - _xyk_09_yjy_wjk : RT @_xyk_09_yjy_wjk: 26-27 maggio 1993 Duecento chili di tritolo esplodevano da un mezzo parcheggiato in via dei Georgofili a Firenze Ne… - criceto777 : @past0ss io sono una neonata - Albert_Caeiro : RT @_xyk_09_yjy_wjk: 26-27 maggio 1993 Duecento chili di tritolo esplodevano da un mezzo parcheggiato in via dei Georgofili a Firenze Ne… - _xyk_09_yjy_wjk : 26-27 maggio 1993 Duecento chili di tritolo esplodevano da un mezzo parcheggiato in via dei Georgofili a Firenze… -