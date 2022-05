Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | cosa dice l’Oms

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Sappiamo che il numero dei casi” didelle“potrebbe aumentare nei prossimi giorni, siamo veramente all’inizio di questo evento. Il primo caso è stato notificato il 7 maggio, sono dunque solo 3 settimane e sappiamo che avremo più casi nei giorni a venire”. A evidenziarlo è stata Sylvie Briand, direttrice dell’Emergency Preparedness dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante il technical briefing sul focolaio di monkeypox in corso in più Paesi, che si sta tenendo alla 75esima World Health Assembly. Oggi, ha sottolineato l’esperta, stiamo vedendo un alto numero di casi in più Paesi in pochi giorni. “Questo evento è inusuale – ha osservato – perché di solito noi abbiamo o zero casi o casi veramente sporadici nei Paesi non endemici”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione