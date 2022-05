Ultime Notizie – De Mita | folla per i funerali nella cattedrale di Nusco

(Di venerdì 27 maggio 2022) Anell’avellinese idi Ciriaco De, ex presidente del Consiglio e segretario Dc, sindaco del suo paese natale.di Sant’Amato il feretro ha fatto il suo ingresso in chiesa tra gli applausi. A causa del notevole numero di persone presenti, le esequie si potranno anche seguire su un maxischermo, allestito in una piazza nei pressi della chiesa. A officiare il’arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza--Bisaccia, monsignor Pasquale Cascio. Tra ladi gente comune e politici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che lo ha accompagnatovisita al museo di Capodimonte con il presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 19.666 positivi e 105 le vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 9,9%, terapie inten… - sole24ore : ?? Nel Mar Nero centinaia di mine: - SkyTG24 : Stefano Tacconi, il figlio: “Papà deve superare 2-3 step importanti” - CalcioOggi : Calciomercato, le ultime notizie del 27 maggio in diretta: il Newcastle su Botman, obiettivo del Milan - Corriere d… - VesuvioLive : Morto Giovanni Sorbino, imprenditore e grande tifoso azzurro -

Il numero delle trivelle petrolifere attive negli Stati Uniti e' diminuito rispetto alla settimana precedente per la terza volta nellediciotto. Stando al rapporto di Baker Hughes, i pozzi attivi negli ultimi sette giorni sono stati 574, in ribasso di 2 unita' dai 576 della settimana precedente. Le attese erano per un rialzo a ...Letre sedute consecutive in rialzo hanno permesso ai listini di registrare un bilancio ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...Intanto esprimono preoccupazione i residenti delle Borgate occidentali di Isernia che chiedono maggior presidio del territorio: "Dopo l'escalation di furti che ha caratterizzato le ultime giornate ...Viene di nuovo sostituito (da Nitride) a Cosenza: è l’ultima partita da titolare in campionato per lui che poi giocherà solo 4 spezzoni, gli ultimi due dei quali a distanza i 4 mesi dai due precedenti ...