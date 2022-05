Ucraina | sminatori all' opera in un lago frequentato d' estate

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si avvicina la stagione balneare estiva nel mezzo dell'invasione militare russa dell'. Una squadra diucraini cerca materiali inesplosi per ripulire l'area di unvicino a Kiev. "...

Avvenire

Avvenire

Un gruppo di sminatori al lavoro su una strada alla periferia di Borodyanka - Lucia Capuzzi. Non è necessario ... diventando facile bersaglio della resistenza. Costretta a indietreggiare e ... Gli sminatori nelle zone liberate: «Ci aspettano 7 anni di lavoro»