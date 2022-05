Trofeo di GIPA consegnato a Fabrizio Guidi per Asconauto a Autopromotec

(Di venerdì 27 maggio 2022) Appuntamento presso la Fiera, a Bologna per la Cerimonia di premiazione dei Trofei dell'Eccellenza diItalia : iniziativa, giunta alla sedicesima edizione, nata nel 1997 per ...

Advertising

Italpress : Trofeo di Eccellenza Gipa a Volvo Car Italia - MMosaici : Sono orgoglioso di aver ricevuto il trofeo “Guidare l’officina nella modernità” che mi è stato attribuito dal Comit… - renaultitalia : Renault è stata riconosciuta dagli automobilisti italiani come la rete di assistenza che ha saputo meglio soddisfar… - renaultitalia : In occasione della Fiera Autopromotec 2022, Renault Italia ha ricevuto il Trofeo dell’Eccellenza GIPA nella categor… -

In occasione del conferimento delall'Eccellenza, Fabrizio Guidi , presidente dell'Associazione, afferma con soddisfazione: "AsConAuto è oggi quello che, quando siamo partiti, non si ...BOLOGNA - È stato assegnato a Volvo Car Italia ildi Eccellenza "OES Network Satisfaction" per i marchi premium, che premia la rete di assistenza che meglio sa soddisfare le attese dei propri clienti. Il riconoscimento è stato conferito ...BOLOGNA (ITALPRESS) - E' stato assegnato a Volvo Car Italia il Trofeo GiPA di Eccellenza "OES Network Satisfaction" per i marchi premium, che premia la ret ...BOLOGNA (ITALPRESS) - ÃÂ stato assegnato a Volvo Car Italia il Trofeo GiPA di Eccellenza "OES Network Satisfaction" per i marchi premium, che premia la rete di assistenza che meglio sa soddisfare le ...