Tragedia in Senegal, 11 neonati morti in un incendio in ospedale (Di venerdì 27 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

Avvenire_Nei : La tragedia. Undici neonati morti tra le fiamme in un ospedale del Senegal - pierbaroni : RT @Avvenire_Nei: La tragedia. Undici neonati morti tra le fiamme in un ospedale del Senegal - lucianomeli : RT @Avvenire_Nei: La tragedia. Undici neonati morti tra le fiamme in un ospedale del Senegal - dieffepi : RT @Avvenire_Nei: La tragedia. Undici neonati morti tra le fiamme in un ospedale del Senegal - MogarelliMarina : RT @Avvenire_Nei: La tragedia. Undici neonati morti tra le fiamme in un ospedale del Senegal -