Tra Russia e Ucraina scambio di accuse sulle responsabilità sui negoziati falliti

(Di venerdì 27 maggio 2022) Progressi "lenti ma concreti". È Boris Johnson, uno degli alleati più stretti di Kiev, a confermare che l'avanzata russa nel Donbass prosegue. I costi in termini di vite sono altissimi. Per l'Onu le vittime civili dall'inizio della guerra sono già oltre 4 mila. A Severodonetsk, snodo cruciale per l'avanzata di Mosca, il sindaco parla di almeno 1.500 morti. La città è in mano ai russi per 2/3 ma la difesa "prosegue", dice il governatore ucraino della regione di Lugansk. Per il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, l'intenzione di Mosca è quella di "ridurre in cenere" il Donbass e torna a parlare di "politica di genocidio" messa in atto dallanell'orientale. Un pensiero condiviso anche da Joe Biden. Il presidente Usa descrive un Putin che non vuole solo conquistare l'ma "cancellarne la cultura". Tragedia anche a ...