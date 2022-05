Svizzera | crolla un massiccio di ghiaccio sul Gran Combin | 2 morti e 9 feriti

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sono 17 gli alpinisti coinvolti nel crollo di seracchi sul versante svizzero deltra la Valle d’Aosta e il cantone Vallese, secondo l’allarme della polizia. Il bilancio è di duee nove, alcuni in gravi condizioni. Il distacco deldisarebbe avvenuto all’alba di oggi 27 maggio a 3.400 metri di quota, nella zona detta Plateau du Déjeuner, lungo l’itinerario Voie du Gardien. Le vittime sono una 40enne francese e un 65enne spagnolo. Altri 9 scalatori, invece, sono stati portati e ricoverati all’ospedale di Sion, due di loro sono in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto verso le 6.20 a 3.400 metri di quota. Leggi anche: Incidente aereo sulle Alpi svizzere, disperso il pilota italiano: il maltempo ostacola i ...

