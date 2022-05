Strage in Texas, la lobby delle armi (Nra): «Biden vuole limitare il nostro diritto a difenderci» (Di venerdì 27 maggio 2022) A Houston, in Texas, è iniziata la convention della National Rifle Association (Nra), la lobby che si occupa di difendere gli interessi di produttori e possessori di armi negli Stati Uniti. L’incontro è stato accolto da una folla di manifestanti, uno scenario prevedibile visto che pochi giorni fa nella scuola di Uvalde c’è stato uno dei più grandi mass shooting nella storia recente degli Stati Uniti. 21 persone uccise, di cui 19 bambini. Tutte per mano di un ragazzo dal profilo psichiatrico ancora poco chiaro che appena compiuti 18 anni ha comprato i fucili con cui poi ha portato a termine la Strage. Alle proteste si è unito anche Beto O’Rourke, candidato del Partito Democratico per la carica di governatore in Texas. Durante il convegno si è parlato, come da programma, della Strage ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) A Houston, in, è iniziata la convention della National Rifle Association (Nra), lache si occupa di difendere gli interessi di produttori e possessori dinegli Stati Uniti. L’incontro è stato accolto da una folla di manifestanti, uno scenario prevedibile visto che pochi giorni fa nella scuola di Uvalde c’è stato uno dei più grandi mass shooting nella storia recente degli Stati Uniti. 21 persone uccise, di cui 19 bambini. Tutte per mano di un ragazzo dal profilo psichiatrico ancora poco chiaro che appena compiuti 18 anni ha comprato i fucili con cui poi ha portato a termine la. Alle proteste si è unito anche Beto O’Rourke, candidato del Partito Democratico per la carica di governatore in. Durante il convegno si è parlato, come da programma, della...

