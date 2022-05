Shining: una delle scene più celebri di Jack Nicholson è autobiografica (Di venerdì 27 maggio 2022) Il divo Jack Nicholson ha collaborato scrivere una delle scene più famose di Shining attingendo alla sua vita reale. Un suggerimento di Jack Nicholson ha permesso di inserire in Shining quella che è diventata una delle scene più celebri del film che sarebbe in parte autobiografica visto che rispecchiava la reale situazione dell'attore all'epoca. In Shining, Jack Nicholson interpreta lo scrittore Jack Torrance, che si trasferisce per l'inverno nell'isolato Overlook hotel con la famiglia in cerca di tranquillità. Qui, però, sperimenta il blocco dello scrittore che gli impedisce di avanzare con il nuovo romanzo. Le ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Il divoha collaborato scrivere unapiù famose diattingendo alla sua vita reale. Un suggerimento diha permesso di inserire inquella che è diventata unapiùdel film che sarebbe in partevisto che rispecchiava la reale situazione dell'attore all'epoca. Ininterpreta lo scrittoreTorrance, che si trasferisce per l'inverno nell'isolato Overlook hotel con la famiglia in cerca di tranquillità. Qui, però, sperimenta il blocco dello scrittore che gli impedisce di avanzare con il nuovo romanzo. Le ...

Advertising

PierpaoloAstuto : RT @boni_castellane: Alcuni amici mi chiedono opinioni sui referendum del 12 giugno. Andrò a votare e voterò 5 sì e 1 no. La magistratura m… - twittingelenaa : RT @boni_castellane: Alcuni amici mi chiedono opinioni sui referendum del 12 giugno. Andrò a votare e voterò 5 sì e 1 no. La magistratura m… - f43bb0d6a395428 : RT @boni_castellane: Alcuni amici mi chiedono opinioni sui referendum del 12 giugno. Andrò a votare e voterò 5 sì e 1 no. La magistratura m… - mauroevangelis1 : RT @boni_castellane: Alcuni amici mi chiedono opinioni sui referendum del 12 giugno. Andrò a votare e voterò 5 sì e 1 no. La magistratura m… - Dear_Inanna_Z : RT @boni_castellane: Alcuni amici mi chiedono opinioni sui referendum del 12 giugno. Andrò a votare e voterò 5 sì e 1 no. La magistratura m… -