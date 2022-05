Napoli Bernardeschi, prove di matrimonio: c’è interesse reciproco (Di venerdì 27 maggio 2022) Napoli Bernardeschi, c’è interesse da ambo le parti: Pastorello, agente del calciatore, lancia segnali agli azzurri Il Napoli e Bernardeschi si ammiccano a vicenda. Un matrimonio che potrebbe anche concretizzarsi quello tra l’esterno, che a luglio sarà libero dalla Juve, e gli azzurri. L’agente del calciatore, Pastorello, ha fatto sapere dell’interesse reciproco e in caso di offerta da 3 milioni si potrebbe anche chiudere l’affare. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022), c’èda ambo le parti: Pastorello, agente del calciatore, lancia segnali agli azzurri Ilsi ammiccano a vicenda. Unche potrebbe anche concretizzarsi quello tra l’esterno, che a luglio sarà libero dalla Juve, e gli azzurri. L’agente del calciatore, Pastorello, ha fatto sapere dell’e in caso di offerta da 3 milioni si potrebbe anche chiudere l’affare. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

