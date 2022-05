Morata Juve, il riscatto si allontana. Ma nei prossimi giorni… (Di venerdì 27 maggio 2022) Morata Juve, si allontana il riscatto dell’attaccante spagnolo. I bianconeri, però, ci riproveranno così nei prossimi giorni Come riferito da Goal.com, la Juve e l’Atletico Madrid hanno avuto un nuovo contatto per discutere del riscatto di Alvaro Morata. Trattativa sempre più complicata. I Colchoneros, infatti, non sono in vena di fare grandi sconti, mentre i bianconeri non vogliono spingersi sui 30 milioni concordati due estati fa. Nuovo summit nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022), siildell’attaccante spagnolo. I bianconeri, però, ci riproveranno così neigiorni Come riferito da Goal.com, lae l’Atletico Madrid hanno avuto un nuovo contatto per discutere deldi Alvaro. Trattativa sempre più complicata. I Colchoneros, infatti, non sono in vena di fare grandi sconti, mentre i bianconeri non vogliono spingersi sui 30 milioni concordati due estati fa. Nuovo summit neigiorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : Contatto #Juve-#Atleti per #Morata: parti molto distanti in quanto i Colchoneros non sono in vena di (grandi) scont… - Gazzetta_it : Attacco Juve, Kean e Morata più fuori che dentro. Ecco chi giocherà con Vlahovic - MarcelloChirico : Trattativa ancora aperta tra #Juventus ?? @Atleti per #Morata, ma si parla anche di #RenandLodi, il terzino sinistr… - CalcioNews24 : #Juve, più lontano il riscatto di #Morata ?? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Morata Juve, futuro deciso! L’Atletico Madrid lo vende: c’è l’offerta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea h… -