Milano, si fa offrire una birra da una ragazza e la borseggia: fermato 25enne marocchino (Di venerdì 27 maggio 2022) Ieri sera una ragazza di 21 anni è stata avvicinata, in viale Gabriele D'Annunzio, in zona Darsena, da un 25enne marocchino che le ha chiesto se poteva offrirgli qualcosa da bere. La giovane, che si ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) Ieri sera unadi 21 anni è stata avvicinata, in viale Gabriele D'Annunzio, in zona Darsena, da unche le ha chiesto se poteva offrirgli qualcosa da bere. La giovane, che si ...

