LIVE Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | dodici uomini in fuga | plotone a 9? Problemi fisici per Richie Porte

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 14.22 90 km al traguardo e 9? di vantaggio per ial comando. 14.19 Questo l’ordine di transito al GPM ed i relativi punteggi: 1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 9 pt2. Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) 4 pt3. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) 2 pt4. Andrea Vendrame (AG2R Citroën) 1 pt 14.16 Dall’ammiraglia Ineos confermano:di stomaco per, la maglia rosa perde un gregario importantissimo per la seconda parte della frazione… 14.13 Dopo aver tirato a lungo si lascia sfilare Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe). 14.10 La maglia azzurra Koen Bouwman transita per primo al GPM, mentre...