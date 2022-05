Lega, Giannini: su cinghiali flop Zingaretti (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Si moltiplicano nel Lazio le manifestazioni del mondo rurale contro la disastrosa gestione venatoria di Zingaretti, a scapito della tutela della biodiversità e delle attività agricole gravemente danneggiate nel corso degli ultimi anni dall’assedio dei cinghiali, animali selvaggi in sovrannumero lasciati proliferare e che ora, con la peste suina a impattare potenzialmente sulla filiera alimentare, rischiano anche di mandare in fumo il lavoro di una miriade di aziende e produttori”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini, che oggi ha partecipato al presidio di protesta di Coldiretti a Roma sulla questione. “Serviva una seria pianificazione, che non c’è stata- prosegue- e nel Lazio siamo rimasti inermi o con misure inattuabili di fronte al fenomeno degli ungulati che, tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Si moltiplicano nel Lazio le manifestazioni del mondo rurale contro la disastrosa gestione venatoria di, a scapito della tutela della biodiversità e delle attività agricole gravemente danneggiate nel corso degli ultimi anni dall’assedio dei, animali selvaggi in sovrannumero lasciati proliferare e che ora, con la peste suina a impattare potenzialmente sulla filiera alimentare, rischiano anche di mandare in fumo il lavoro di una miriade di aziende e produttori”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale dellaDaniele, che oggi ha partecipato al presidio di protesta di Coldiretti a Roma sulla questione. “Serviva una seria pianificazione, che non c’è stata- prosegue- e nel Lazio siamo rimasti inermi o con misure inattuabili di fronte al fenomeno degli ungulati che, tra ...

