La banca centrale svedese non considererà Bitcoin una valuta (Di venerdì 27 maggio 2022) La banca centrale svedese, altrimenti nota come Sveriges Riksbank, ha recentemente analizzato Bitcoin (BTC) per determinare se la moneta regina può essere classificata come valuta. Ha affermato che per esserlo deve soddisfare tre criteri, vale a dire: riserva di valore, mezzo di pagamento e unità di conto. Nessuna riserva di valore affidabile La banca centrale ha indicato che Bitcoin non è una riserva di valore affidabile a causa della sua natura volatile. Si legge: "Se un bene funge da riserva di valore, devi essere sicuro di poter acquistare circa lo stesso importo oggi per, diciamo, 100 corone svedesi come domani. Il prezzo di Bitcoin ha avuto un alto livello di volatilità e quindi è un "protettore" relativamente scarso".

