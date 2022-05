Covid | le notizie di oggi Iss | Ricoveri in calo | occupazione aree mediche al 9% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 maggio 2022) L'incidenza scende da 375 a 261 casi ogni 100mila abitanti e l'RT nazionale si attesta a 0,86 secondo gli ultimi dati dell'istituto Superiore di Sanità. Per il sottosegretario alla Salute Costa "il 15 giugno sarà la data in cui cadranno anche le ultime restrizioni”. Per il ministro Roberto Speranza "I dati sono sicuramente migliorati nelle ultime settimane ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili"