Corvino | “Bernardeschi? Un calciatore che può collocarsi bene nel modello Napoli' '

(Di venerdì 27 maggio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Pantaleo, responsabile area tecnica Lecce. Queste le sue parole: “Per costruire tesori bisogna andare a toccare le cose con mano. -afferma- Bisogna anche sbagliare, solo chi non fa non sbaglia.è un ragazzo che ho cresciuto da quando aveva 13 anni, si è poi formato nella Fiorentina diventando un protagonista, le sue capacità sono già riconosciute sotto tutti i punti di vista. -prosegue- Nelè unche puòo nella corsia esterna nel 4-2-3-1 oppure come trequartista, ha un grande tiro e fantasia. È un ragazzo che ha tante motivazioni nel fare ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Corvino: 'Bernardeschi può collocarsi bene nel modello Napoli, ha grandi qualità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - Corvino: 'Bernardeschi può collocarsi bene nel modello Napoli, ha grandi qualità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Corvino: 'Bernardeschi può collocarsi bene nel modello Napoli, ha grandi qualità' - napolimagazine : LECCE - Corvino: 'Bernardeschi può collocarsi bene nel modello Napoli, ha grandi qualità' - apetrazzuolo : LECCE - Corvino: 'Bernardeschi può collocarsi bene nel modello Napoli, ha grandi qualità' -

... come successo a Firenze cone Chiesa . Il mio obiettivo Cercherò di dare una stabilità economica attraverso scelte intelligenti per dare arisorse importanti. I miei tre anni ...Dovremo fare scelte intelligenti per dare arisorse importanti. I miei tre anni saranno ... Comee Chiesa. Anche il Lecce ha una grandissima reputazione. E ci sono gruppi stranieri ...Guido Vaciago è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Vaciago è un giornalista ed è direttore del quotidiano “Tuttosport”. A lui è stato ...Per lui, esattamente come Corvino, esperienza precedente con la Fiorentina dei ... trovando grandi talenti giovani da portare in prima squadra e vederli poi campioni, come Bernardeschi e Chiesa ad ...