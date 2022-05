Claudio Lippi confessa tutto: "Io e mia moglie...". Poi fa una rivelazione inaspettata (Di venerdì 27 maggio 2022) Claudio Lippi si è confidato in una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. Il conduttore ha spaziato su vari argomenti durante la chiacchierata, dalla famiglia, ai suoi successi più grandi ma anche ai momenti difficili che la vita gli ha presentato. Oggi Lippi, 76enne, vive in affitto in un quartiere residenziale a Roma, circondato dal verde. Sembra essere una persona serena oggi ma non è sempre stato così. Un momento difficile per Lippi fu quando il padre incappò in un buco finanziario enorme a causa di un imbroglio, in questo caso il conduttore decise di accollarsi il debito pagando venti miliardi di vecchie lire da restituire in vent'anni. Fu dura ma ce la fece. Sono anche molti, fortunatamente, i momenti belli da ricordare, come la sua partecipazione a Giochi senza frontiere o la Corrida, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)si è confidato in una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. Il conduttore ha spaziato su vari argomenti durante la chiacchierata, dalla famiglia, ai suoi successi più grandi ma anche ai momenti difficili che la vita gli ha presentato. Oggi, 76enne, vive in affitto in un quartiere residenziale a Roma, circondato dal verde. Sembra essere una persona serena oggi ma non è sempre stato così. Un momento difficile perfu quando il padre incappò in un buco finanziario enorme a causa di un imbroglio, in questo caso il conduttore decise di accollarsi il debito pagando venti miliardi di vecchie lire da restituire in vent'anni. Fu dura ma ce la fece. Sono anche molti, fortunatamente, i momenti belli da ricordare, come la sua partecipazione a Giochi senza frontiere o la Corrida, ...

