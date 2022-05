Villaggio dei Ragazzi, al via gli eventi per ricordare don Salvatore d’Angelo (Di giovedì 26 maggio 2022) Alla fine del secondo conflitto mondiale, don Salvatore d’Angelo si venne a trovare davanti alle rovine dalla guerra. Per le strade vedeva i giovani senza tetto e senza genitori. A tale situazione, il sacerdote di Maddaloni rispose prontamente con la decisione di costruire il Villaggio dei Ragazzi per dare un contributo alla politica sociale dello Stato e una risposta pedagogica e pastorale alla bruciante questione giovanile. Questo meraviglioso Ente oggi più che mai è proiettato nel futuro, continuando ad essere un punto di riferimento, nell’ambito dell’istruzione e del welfare regionale e non solo, per tanti giovani che vogliono intraprendere studi seri per affrontare al meglio le sfide della vita. In occasione dell’anniversario della dipartita (30 maggio 2020) di don Salvatore ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022) Alla fine del secondo conflitto mondiale, donsi venne a trovare davanti alle rovine dalla guerra. Per le strade vedeva i giovani senza tetto e senza genitori. A tale situazione, il sacerdote di Maddaloni rispose prontamente con la decisione di costruire ildeiper dare un contributo alla politica sociale dello Stato e una risposta pedagogica e pastorale alla bruciante questione giovanile. Questo meraviglioso Ente oggi più che mai è proiettato nel futuro, continuando ad essere un punto di riferimento, nell’ambito dell’istruzione e del welfare regionale e non solo, per tanti giovani che vogliono intraprendere studi seri per affrontare al meglio le sfide della vita. In occasione dell’anniversario della dipartita (30 maggio 2020) di don...

