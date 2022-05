(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo l’ottima stagione in granata, Wilfredha attirato l’attenzione di molti club in. Percon 20 milioni può partire Wilfriedha attirato l’attenzione di molti club in Premier, Bundesliga e Ligue 1 dopo l’ultima ottima stagione agli ordini di Juric. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport,ha fissato il: per 20 milioni di euro ilè pronto a lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Torino, Singo piace a mezza europa e Cairo mette il prezzo - sportnotizie24 : #Torino, tanti top club su #Singo: Cairo fissa il prezzo per cedere l'esterno - gazzettaGranata : La Gazzetta dello Sport: “Punto fermo Singo, tra i più impiegati del Torino” #TorinoFC #FVCG #SFT - YBah96 : RT @_schiaffino__: - ultimo rigore ricevuto a gennaio - Serra - Udogie di mano - Ranocchia a Torino - il fuorigioco geografico - Singo su… - Rigna_risorto : RT @_schiaffino__: - ultimo rigore ricevuto a gennaio - Serra - Udogie di mano - Ranocchia a Torino - il fuorigioco geografico - Singo su… -

...per una sindrome retto - adduttoria dolorosa ed infine Zaza causa di un dolore al ginocchio sinistro, tutti questi saranno out contro la Roma per il congedo deldai propri tifosi dopo ......45 si apre con l'anticipo- Roma ultima giornata del campionato di Serie A . Ci avvicineremo ... Juric dovrà fare a meno degli infortunati Brenner epertanto nel trio difensivo si gioca una ...Wilfried Singo ha attirato l’attenzione di molti club in Premier, Bundesliga e Ligue 1 dopo l’ultima ottima stagione agli ordini di Juric. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Cairo ha ...La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, parla del mercato granata ed in particolare di Wilfred Singo. Il giovane esterno ivoriano, messosi in luce con la maglia granata nel corso ...