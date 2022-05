Advertising

Officiallyerth : Lo sapete tutti la vendita di armi in America cioè ogni tanto la cronaca ne parla e Infatti ultimamente il Texas me… - radio3mondo : Buongiorno da @luigispinola, apriamo la #rassegnastampa di oggi #26maggio seguendo il corso delle notizie che ci po… - augusto_amato : Texas, cronaca di una strage annunciata - la_kuzzo : RT @LaStampa: Texas, cronaca di una strage annunciata - LaStampa : Texas, cronaca di una strage annunciata -

Il killer di Uvalde inaveva annunciato con un post su Facebook l'intenzione di compiere una strage nella scuola. A farlo sapere il governatore del, Greg Abbott, nel corso di una conferenza stampa. "Sto andando a sparare in una scuola elementare", aveva scritto Salvador Rolando Ramos nel post, ha spiegato Abbott, precisando che questo ...A difendere ostinatamente il secondo emendamento della Costituzione non sono solo i repubblicani pistoleri del, ma anche molti democratici. Quella delle pistole e dei mitragliatori in libera ...Pochi minuti prima di compiere la strage nella scuola elementare, il 18enne Salvador Ramos ha chiamato la ragazza e le ha detto che l'amava. Lo ha raccontato la quindicenne alla Cnn.Roma, 26 mag. (askanews) - L'omicida della sparatoria nella scuola del Texas, il 18enne Salvador Ramos, "si è barricato chiudendo a chiave la porta e ha iniziato a sparare a bambini e insegnanti ...