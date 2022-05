Advertising

CalcioMercato.it

Il Milan a caccia di rinforzi nel reparto d'attacco dopo il grave infortunio al ginocchio per Ibrahimovic.e non solo per i campioni d'ItaliaBrutta botta per il Milan dopo il trionfo scudetto. Zlatan Ibrahimovic è stato costretto ad andare sotto i ferri per risolvere i problemi al ...Inter: con Lautaro non dovrebbe ripetersi un altro casoInter: Atletico Madrid e Manchester United vogliono il Toro Saprà l'Inter resistere alladi privarsi di Lautaro Prevale il ... Tentazione Lukaku per Milan e Juve: doppio dispiacere per l’Inter Il Milan a caccia di rinforzi nel reparto d’attacco dopo il grave infortunio al ginocchio per Ibrahimovic. Tentazione Lukaku e non solo per i campioni d’Italia Brutta botta per il Milan dopo il ...E così, la tentazione di ritornare in Italia e all’Inter è aumentata nuovamente, creando non pochi problemi a Tuchel. Lukaku ha sempre nel cuore l’Inter e spesso ha mandato messaggi d’affetto per la ...