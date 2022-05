Scritte “no vax” contro Mazzeo e Giani sui muri del vecchio Meyer. “Non fanno paura”, replica il presidente del consiglio regionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora Scritte 'no vax': questa volta sui muri dell'ex Meyer a Firenze, rivolte contro il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo e contro il governatore toscano Eugenio Giani. A renderlo noto lo stesso Mazzeo in un post sui social pubblicata foto delle Scritte L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora'no vax': questa volta suidell'exa Firenze, rivolteildel, Antonioil governatore toscano Eugenio. A renderlo noto lo stessoin un post sui social pubblicata foto delleL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

CRToscana : Scritte no vax all’ex Meyer: @mazzeo77 non fate paura. Messaggi anche contro il presidente della Giunta. Il preside… - FirenzePost : Scritte “no vax” contro Mazzeo e Giani sui muri del vecchio Meyer. “Non fanno paura”, replica il presidente del con… - News_24it : FONDI – Le guardie giurate della Italpol Vigilanza, intorno alle 21:15 di ieri, hanno arrestato e consegnato agli a… - QuiNewsFirenze : All'ex Meyer scritte no vax contro la Regione - Nazione_Prato : Scritte no vax anche al cimitero 'Quel gesto oltraggioso va punito' -