Scontro auto – trattore | paura lungo la provinciale nel Telesino

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Lorenzello –tra un’e unquesta mattina a San Lorenzello,la strada. L’incidente, fortunatamente, non ha determinato gravi conseguenze per le persone coinvolte che hanno riportato ferite lievi e qualche contusione. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

TargatoCN : Scontro tra due mezzi a Bricco di Cherasco, un'auto si cappotta - gazzettamantova : Mantova, scontro tra auto e bus dell’Apam: 80enne in ospedale L’incidente in viale Lombardia all’incrocio con viale… - PugliaStream : Incidente stradale, scontro tra furgone e auto: due feriti uno è grave - imperianews_it : Imperia, scontro auto-moto alla Pensilina di Porto Maurizio: ferita una donna - ilnazionaleit : Scontro tra due mezzi a Bricco di Cherasco, un'auto si cappotta -

Le armi sono state trovate nella sua. Il giovane è stato accusato di porto d'armi illegale in ... Da quanto emerge, è stato ucciso in unoa fuoco con gli agenti. Per il presidente degli ...Ennesimotra moto e, ed ennesimo centauro che perde la vita. E' accaduto tra Torino e Settimo, lungo la strada Comunale del Villaretto. Come riporta Prima Torino , un uomo a bordo di uno scooter è ...Scontro frontale tra due auto in via Grotte ad Ancona nel tratto dopo il cimitero di Posatora: in gravi condizioni un 19enne, conducente di una delle due vetture, portato dai sanitari in ospedale a To ...Il terribile incidente si è verificato nella notte sulla Strada Provinciale tra Pietramelara e Baia e Latina, nella provincia di Caserta ...