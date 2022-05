Roland Garros 2022: orari 26 maggio, ordine di gioco, tv, programma, streaming, italiani in campo (Di giovedì 26 maggio 2022) Una nuova giornata di incontri per il Roland Garros 2022 va in scena. Saranno quattro gli italiani a scendere in campo a caccia dell’accesso del terzo turno dello Slam parigino. Il riferimento è a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e a Camila Giorgi. Sinner giocherà sul campo 7 non prima delle 16.00 contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Una sfida, sulla carta, alla portata per l’altoatesino, che però non dovrà abbassare la guardia visto che il suo avversario non avrà nulla da perdere. Ci sarà poi Sonego, testa di serie n.32, che affronterà l’insidioso portoghese Joao Sousa. Il torinese cercherà di imporre il suo tennis di ritmo. Stesso discorso per Cecchinato, opposto però a un tennista molto forte come il polacco Hubert Hurkacz (test di serie n.12), che nel turno ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Una nuova giornata di incontri per ilva in scena. Saranno quattro glia scendere ina caccia dell’accesso del terzo turno dello Slam parigino. Il riferimento è a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e a Camila Giorgi. Sinner giocherà sul7 non prima delle 16.00 contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Una sfida, sulla carta, alla portata per l’altoatesino, che però non dovrà abbassare la guardia visto che il suo avversario non avrà nulla da perdere. Ci sarà poi Sonego, testa di serie n.32, che affronterà l’insidioso portoghese Joao Sousa. Il torinese cercherà di imporre il suo tennis di ritmo. Stesso discorso per Cecchinato, opposto però a un tennista molto forte come il polacco Hubert Hurkacz (test di serie n.12), che nel turno ...

