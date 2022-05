Perché è impossibile stimare il valore del metaverso (Di giovedì 26 maggio 2022) Le cifre che circolano variano tantissimo e prendono in considerazione ambiti tra loro molto differenti: come possiamo conoscere l’esatto giro d’affari di qualcosa che non esiste? Leggi su repubblica (Di giovedì 26 maggio 2022) Le cifre che circolano variano tantissimo e prendono in considerazione ambiti tra loro molto differenti: come possiamo conoscere l’esatto giro d’affari di qualcosa che non esiste?

Advertising

il_pucciarelli : Qualche anno fa sarebbe stato sconvolgente pensare il Pd al governo con Forza Italia. Tre anni fa sarebbe stato sco… - SimoneGambino : @Ibra_official 'Ho reso possibile qualcosa di impossibile. Nella mia testa avevo solo un obiettivo, rendere i miei… - rubio_chef : Avete mai visto palestinesi eccellere in qualche sport, arte o mestiere? No, e sapete perché? Perché per quelli che… - LaStampa : Perché è impossibile stimare il valore del metaverso. - ITItalianTech : Perché è impossibile stimare il valore del metaverso -