Motocross | GP Spagna MXGP 2022 | Guadagnini vuole confermarsi nella top10 | sfida Gajser-Prado per la vittoria?

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un weekend di sosta per ricaricare le batterie, i piloti del Mondialetornano in azione questo fine settimana alle porte di Madrid per disputare il Gran Premio di, valevole come nono appuntamento della stagione e primo atto di un triple-header che proseguirà poi in Francia e Germania nelle domeniche successive. Si gareggia sul fondo compatto del crossodromo di Arroyomolinos, con i riflettori che saranno puntati inevitabilmenteclassesul beniamino locale Jorge. Il giovane talento della GasGas andrà a caccia del primo successo overall dell’anno, dopo aver visto sfumare ormai definitivamente la corsa al titolo a causa dell’infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare il round di Maggiora. Il nativo di Lugo classe 2001 sarà uno dei ...