Michelle Hunziker Canale 5: due programmi nella prossima stagione (Di giovedì 26 maggio 2022) La prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni per Michelle Hunziker. Il celebre settimanale Oggi, in una rubrica di Alberto Dandolo, ha rivelato infatti che la conduttrice di casa Mediaset sarà protagonista di due programmi di Canale 5: scopriamo quali sono. Michelle Impossibile 2: confermata la seconda stagione dello one woman show Michelle Hunziker tornerà con il suo one woman show Michelle Impossible che quindi avrà una seconda stagione. Lo show verrà registrato il prossimo autunno e andrà poi in onda nei primi mesi del 2023 sempre su Canale 5. Il grande successo della prima edizione del programma incentrato tutto su Michelle

