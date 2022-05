Michael Owen: «Il Liverpool è più forte del Real, il mio pronostico…» (Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole del doppio ex Michael Owen in vista della finale tra Liverpool e Real Madrid, in cui vede gli inglesi favoriti Michael Owen, pallone d’oro nel 2001 ed ex sia di Liverpool che Real Madrid, ha scritto della finale di Champions League sul Daily Mail. Di seguito le sue parole. «Il Liverpool è più forte del Real Madrid, può schiacciarlo nella finale di Parigi. Il mio pronostico è 3-1 o 3-0 a favore dei Reds, secondo me può arrivare una vittoria netta per la squadra di Klopp. I suoi sono di gran lunga superiori rispetto ai Blancos». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole del doppio exin vista della finale traMadrid, in cui vede gli inglesi favoriti, pallone d’oro nel 2001 ed ex sia dicheMadrid, ha scritto della finale di Champions League sul Daily Mail. Di seguito le sue parole. «Ilè piùdelMadrid, può schiacciarlo nella finale di Parigi. Il mio pronostico è 3-1 o 3-0 a favore dei Reds, secondo me può arrivare una vittoria netta per la squadra di Klopp. I suoi sono di gran lunga superiori rispetto ai Blancos». L'articolo proviene da Calcio News 24.

