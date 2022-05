Mattarella: "Secondo mandato è per me nuovo inizio" (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio 2022 "La sua è la prima visita di Stato che ricevo dal Secondo mandato, si tratta per me di un nuovo inizio", le parole di Mattarella nel corso del pranzo di Stato con oò Presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio 2022 "La sua è la prima visita di Stato che ricevo dal, si tratta per me di un", le parole dinel corso del pranzo di Stato con oò Presidente ...

- Billy93764289 : @EugenioCardi @NicolaGratteri Secondo te Mattarella lo farà ? Io credo proprio di no . - lucia25968868 : RT @araccontarlo: MATTARELLA. Il nostro è un GRANDE GRANDE PRESIDENTE. Tra gli ultimi che abbiamo avuti, secondo me, gli si avvicinava fors… - salvfor3 : RT @araccontarlo: MATTARELLA. Il nostro è un GRANDE GRANDE PRESIDENTE. Tra gli ultimi che abbiamo avuti, secondo me, gli si avvicinava fors…

