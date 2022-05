LIVE Sinner-Carballes Baena 2-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo trova due break e serve per il set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 SET POINT Carballes Baena! 30-30 Servizio e diritto di Sinner. 15-30 Altra risposta profonda di Carballes Baena: lento l’azzurro in uscita dal servizio. 15-15 COSA HA PRESO Carballes! Diritto in rete di Sinner. 15-0 Rovescio largo in recupero di Carballes. 3-5 Sinner RECUPERA UN break! 30-40 PALLA break Sinner GRAZIE A UN GRAN ROVESCIO! Smorzata vincente di diritto. 30-30 Carballes Baena sta dominando da fondocampo: Sinner non regge il confronto sin qui. 15-30 Ottima prima del #89 al mondo 0-30 Termina lungo il recupero di rovescio di ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 SET POINT! 30-30 Servizio e diritto di. 15-30 Altra risposta profonda di: lento l’azzurro in uscita dal servizio. 15-15 COSA HA PRESO! Diritto in rete di. 15-0 Rovescio largo in recupero di. 3-5RECUPERA UN! 30-40 PALLAGRAZIE A UN GRAN ROVESCIO! Smorzata vincente di diritto. 30-30sta dominando da fondocampo:non regge il confronto sin qui. 15-30 Ottima prima del #89 al mondo 0-30 Termina lungo il recupero di rovescio di ...

