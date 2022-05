Le cinque migliori location per trascorrere un' estate a Firenze

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 maggio 2022) È finalmente arrivata la bella stagione e con lei la voglia di godersi momenti piacevoli all’aria aperta concedendosi qualche coccola per il corpo e lo spirito.è da sempre una meta dell’anima, vuoi per il suo fiume, l’Arno, che la rende così romantica, vuoi per i suoi tramonti su Ponte Vecchio con le splendide ville incastonate nelle colline verdeggianti a farle da cornice. Domina su questo meraviglioso quadro la suggestiva Abbazia di San Miniato al Monte.ti travolge con i colori caldi e luccicanti, con i profumi dei suoi giardini in fiore, ti pervade con l’atmosfera rinascimentale e ti conquista conmagiche, perfette per un caffè o per godersi una colazione gustosa o bere un cocktail al tramonto. Ho selezionato tre ville e due terrazze ae nei dintorni dove potersi godere appieno la ...